        У столиці завтра розпочнуть вимикати опалення

        Віктор Алєксєєв
        23 Березня 2026 17:29
        Ілюстративне фото / Фото inform.zp.ua
        У Києві у вівторок, 24 березня, офіційно завершують опалювальний сезон. Відповідне рішення міська влада ухвалила з огляду на погодні умови, прогнозне потепління та необхідність раціонального використання енергоресурсів.

        Як повідомляє КМДА, своєчасне завершення опалювального сезону дозволить уникнути зайвих витрат для мешканців столиці в умовах підвищення температури.

        Відключення житлових будинків розпочнеться вже з вівторка. Водночас заклади соціальної сфери — лікарні, пологові будинки, школи та дитячі садки — відключатимуть від опалення за індивідуальними заявками їхніх керівників.

