Російські депутати вперше за 10 років відвідали США

Делегація російських депутатів вперше за понад десять років відвідала США, попри чинні санкції через війну проти України. Візит супроводжувався символічними подарунками та заявами про можливість діалогу.

Як повідомляє Bild, російські депутати Держдуми вперше за більш ніж десять років відвідали США, попри санкції, запроваджені через війну проти України.

Як повідомляється, делегація прибула до США за спеціальними дозволами. Візит відбувся на запрошення конгресвумен Анни Пауліни Луни.

Під час перебування в Конгресі США російським парламентарям подарували сувеніри, пов’язані з Дональдом Трампом, зокрема шкарпетки із його зображенням, листівки, а також продукцію Coca-Cola. На оприлюднених фото видно, що деякі депутати тримали пляшки напою, який після 2022 року компанія припинила продавати в Росії.

У Кремлі назвали цей візит «історичним» / Фото @washington_EY

Представники російської делегації назвали візит кроком до відновлення діалогу. Зокрема, депутат В’ячеслав Ніконов заявив про певний прогрес, а віцеспікер Держдуми Борис Чернишов подякував за «відкриту і чесну» розмову.

Водночас повного відновлення контактів між сторонами наразі не відбулося.

За інформацією російських ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа дала згоду на проведення такого діалогу, хоча офіційно поїздка була оформлена як приватна.

Під час зустрічей сторони обговорювали питання війни в Україні, можливе відновлення авіасполучення, економічні зв’язки та перспективи скасування санкцій.

Також російська сторона запросила американських законодавців відвідати Москву у травні.

У Кремлі назвали цей візит «історичним», а в російських медіа зазначають, що це перша подібна поїздка делегації Держдуми до США з 2014 року.