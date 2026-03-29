        РФ атакувала Чернігівщину та Одещину: пожежі та руйнування

        Віктор Алєксєєв
        29 Березня 2026 10:00
        Російські війська завдали ударів безпілотниками по Чернігівській та Одеській областях. Унаслідок атак виникли пожежі та зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

        У Чернігівській області російські безпілотники атакували місто Новгород-Сіверський, повідомили у ДСНС.

        Унаслідок удару загорілася складська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Роботи ускладнювалися постійними повітряними тривогами.

        Водночас в Одеській області російські війська завдали ударів по житловій та цивільній інфраструктурі.

        Через влучання частково зруйновано приватний житловий будинок. В Одеському районі вогонь охопив два гаражі, унаслідок чого знищено легковий автомобіль. Вибухова хвиля також пошкодила скління адміністративних будівель.

        Усі пожежі були ліквідовані. До ліквідації наслідків залучали 33 рятувальників і 8 одиниць техніки ДСНС.

        Наслідки ударів по Чернігівщині і Одещині / Фото ДСНС

