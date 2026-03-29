РФ атакувала Чернігівщину та Одещину: пожежі та руйнування

Російські війська завдали ударів безпілотниками по Чернігівській та Одеській областях. Унаслідок атак виникли пожежі та зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

У Чернігівській області російські безпілотники атакували місто Новгород-Сіверський, повідомили у ДСНС.

Унаслідок удару загорілася складська будівля. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Роботи ускладнювалися постійними повітряними тривогами.

Водночас в Одеській області російські війська завдали ударів по житловій та цивільній інфраструктурі.

Через влучання частково зруйновано приватний житловий будинок. В Одеському районі вогонь охопив два гаражі, унаслідок чого знищено легковий автомобіль. Вибухова хвиля також пошкодила скління адміністративних будівель.

Усі пожежі були ліквідовані. До ліквідації наслідків залучали 33 рятувальників і 8 одиниць техніки ДСНС.