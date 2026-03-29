Масовані удари по Україні: заява Зеленського

Росія лише за тиждень застосувала проти України тисячі дронів і сотні авіабомб. Президент Володимир Зеленський заявив про незменшення інтенсивності атак і закликав світ до спільних дій.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижня Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3000 ударних безпілотників, значна частина з яких — «шахеди».

За його словами, також було використано понад 1450 керованих авіаційних бомб і ще 40 ракет різних типів.

Зеленський наголосив, що російські війська не зменшують інтенсивність війни проти України та одночасно сприяють затягуванню інших конфліктів, що призводить до глобальної дестабілізації.

Він зазначив, що подібні ударні дрони Росія застосовує і проти країн Близького Сходу та регіону Перської затоки, а балістичні ракети використовуються так само проти партнерів України.

Президент підкреслив, що дестабілізація світових ринків і блокування морських шляхів впливають на всі країни, і закликав до рішучих та скоординованих дій для захисту життя і припинення воєн.

Зокрема, йдеться про створення спільних сучасних систем захисту, розвиток виробництва озброєння та об’єднання зусиль для забезпечення безпеки в Європі, на Близькому Сході та в інших регіонах світу.

Зеленський подякував усім партнерам, які допомагають Україні захищати життя.