Україна допоможе ОАЕ зміцнити захист неба та критичної інфраструктури

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном в Абу-Дабі. Сторони домовилися про співпрацю у сфері безпеки та оборони, зокрема щодо зміцнення захисту неба та критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Офісі президента України. Під час переговорів лідери обговорили результати роботи української команди в ОАЕ, яка допомагає посилювати захист життя, а також безпекову ситуацію в регіоні, зокрема удари з боку Ірану та блокування Ормузької протоки.

Зеленський наголосив, що Україна має досвід ефективної протидії повітряним загрозам і готова ділитися системними рішеннями, які забезпечують високий рівень збиття дронів і ракет. Йдеться про інтеграцію цього досвіду для посилення захисту неба та критичної інфраструктури в Еміратах.

Сторони також обговорили можливості довгострокової співпраці, зокрема інвестиції, спільне виробництво та модернізацію захисних систем соціальної й критичної інфраструктури.

Окремо Зеленський зустрівся з українськими експертами, які вже кілька тижнів працюють в ОАЕ. Вони повідомили про проведені консультації з представниками сил безпеки та оборони країни та роботу над посиленням захисту від повітряних загроз.

За словами президента, вже є чітке розуміння, як саме можна зміцнити систему захисту в ОАЕ завдяки інтеграції українського досвіду. Команди сторін продовжують роботу над фіналізацією домовленостей.