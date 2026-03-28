Зеленський заявив про передачу РФ розвідданих Ірану і здивувався пом’якшенню санкцій

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські супутники здійснюють зйомку військових об’єктів США на користь Ірану. За його словами, йдеться про бази та інфраструктуру на Близькому Сході.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами. Він зазначив, що отримує розвідувальні дані щодня, навіть перебуваючи за межами України.

За словами президента, 24 березня було зафіксовано зйомку американсько-британської бази Дієго-Гарсія в Індійському океані, а також міжнародного аеропорту Кувейту і частини нафтового родовища Великий Бурган.

25 березня, за його словами, зйомка проводилася на авіабазі Принц Султан у Саудівській Аравії. Наступного дня — на нафтогазовому родовищі Шайбах, авіабазі Інджирлік у Туреччині та базі Аль-Удейд у Катарі.

Зеленський наголосив, що подібні дії свідчать про підготовку до можливих атак. За його словами, в Україні після таких зйомок зазвичай посилюють захист об’єктів.

Водночас президент зауважив, що у цьому списку немає українських об’єктів, але поставив під сумнів доцільність пом’якшення санкцій проти Росії.

«Якщо росіяни передають таку інформацію для ударів по об’єктах інших країн, як можна знімати санкції?» — сказав він.

Зеленський підкреслив, що на агресора необхідно посилювати тиск, а не послаблювати його.