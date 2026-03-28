Погода в Україні 29 березня: де чекати дощів і до +19

У неділю, 29 березня, в Україні очікується тепла погода з мінливою хмарністю. У частині регіонів пройдуть дощі, а температура підніметься до +19 градусів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості західних областей, а також у Вінницькій та Одеській областях очікуються невеликі дощі, у Карпатах вночі — помірні. Вдень опади також можливі у східних та південно-східних регіонах, на решті території — без опадів.

У Приазов’ї вночі та вранці місцями прогнозують туман. Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с.

Реклама

Реклама

Температура повітря вночі становитиме 4–9° тепла, вдень — 14–19°. У західних областях буде дещо прохолодніше — 11–16°, а в Карпатах — 2–7° тепла впродовж доби.

У Київській області та столиці опадів не очікується. Температура по області вночі 4–9°, вдень 14–19°. У Києві вночі 6–8° тепла, вдень 15–17°.

Також синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках суббасейнів Прута та Сірету 29–31 березня. Очікується підйом на 0,3–1,0 м без загрози негативних наслідків.