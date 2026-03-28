Підлітки зі зброєю на вулицях Тегерана: Іран дозволив вербування з 12 років

В Ірані почали вербувати дітей від 12 років до сил безпеки під час війни. Підлітків залучають до патрулювання та роботи на блокпостах у Тегерані.

Про це повідомляє Al Arabiya з посиланням на іранське державне телебачення. Як заявив представник Корпусу вартових ісламської революції Рахім Надалі, мінімальний вік для участі у відповідній програмі знижено до 12 років.

За його словами, у Тегерані запустили кампанію «For Iran», у межах якої підлітків і молодь залучають до допомоги силовим структурам та добровольчому ополченню «Басідж».

Серед завдань — збір інформації, патрулювання та участь у нічних рейдах із перевіркою транспорту. Надалі зазначив, що велика кількість підлітків сама виявляє бажання долучитися до таких заходів.

Місцеві жителі повідомляють про появу озброєних підлітків на вулицях міста. За їхніми словами, юнаки у цивільному одязі чергують на блокпостах зі зброєю, зокрема автоматами та пістолетами-кулеметами, і зупиняють автомобілі.

Очевидці також розповідають, що після ударів по місту такі підлітки перекривають райони, віддають вказівки цивільним та іноді здійснюють попереджувальні постріли в повітря.

Крім того, вночі в місті організовують автомобільні колони з гучномовцями, учасники яких рухаються вулицями з прапорами та вигукують гасла на підтримку влади.