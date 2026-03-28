Україна та Катар підписали 10-річну оборонну угоду

Україна та Катар уклали 10-річну міжурядову угоду про співробітництво в оборонній сфері. Домовленостей досягли під час зустрічі президента Володимира Зеленського з еміром Катару в Досі.

Про це повідомили в Офісі президента. У зустрічі також взяв участь прем’єр-міністр Катару Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

Лідери обговорили результати роботи української команди в Катарі та питання посилення захисту життя в обох країнах. За підсумками переговорів сторони домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років.

Окрему увагу приділили безпековій ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Йшлося про створення інтегрованих систем захисту, які можуть запобігти ескалації конфліктів.

Зеленський поінформував про ситуацію в Україні та наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони. Україна розраховує на підтримку партнерів у цьому питанні.

Після зустрічі начальники генеральних штабів двох країн підписали міжурядову угоду про оборонне співробітництво. Вона передбачає розвиток оборонної промисловості та технологій, ППО, протидію дронам, підготовку військових, обмін досвідом, кібербезпеку та використання штучного інтелекту.

Документ також передбачає спільні проєкти, створення співвиробництв і технологічне партнерство між компаніями, а також закладає основу для довгострокових інвестицій і контрактів.