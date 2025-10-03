США розглядатимуть напад на Катар як загрозу власній безпеці

Президент США Дональд Трамп видав указ, яким Вашингтон бере на себе зобов’язання гарантувати безпеку та територіальну цілісність Держави Катар. Документ опубліковано 29 вересня на сайті Білого дому.

Указ передбачає, що будь-який збройний напад на територію, суверенітет чи критичну інфраструктуру Катару Сполучені Штати розглядатимуть як загрозу власній безпеці. У такому разі США готові вдатися до дипломатичних, економічних і, за потреби, військових заходів для відновлення миру й стабільності.

Міністерство оборони США разом із Держдепартаментом та розвідкою має підтримувати спільне планування з Катаром для швидкого реагування на будь-яку агресію. Держсекретар уповноважений підтвердити ці гарантії Дохі й координувати дії з союзниками.

У Білому домі підкреслили, що Катар залишається «стійким союзником» США, який приймає американські війська, забезпечує ключові безпекові операції та виступає посередником у врегулюванні регіональних і глобальних конфліктів.