Політика

Зеленський прибув до Катару

5 Червня 2024 17:51
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зеленський, Катар
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Катару.

“Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані”, – повідомив Зеленський у соцмережах.

Як зауважив президент, Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Тож на зустрічі сторони обговорять продовження цієї роботи в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного. 

“Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку”, — заявив Зеленський.


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