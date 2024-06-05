Зеленський прибув до Катару

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Катару.

“Прибув до Катару для переговорів із моїм другом Його Високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані”, – повідомив Зеленський у соцмережах.

Як зауважив президент, Катар допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей. Тож на зустрічі сторони обговорять продовження цієї роботи в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного.

“Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку”, — заявив Зеленський.