МЗС України спростувало заяву Ірану про “удар” по об’єкту з українцями в Дубаї

Міністерство закордонних справ України спростувало заяву Ірану про нібито удар по об’єкту з українцями у Дубаї. У відомстві назвали цю інформацію дезінформацією.

Про це у коментарі журналістам заявив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, інформація про нібито знищення складу з українськими протидроновими системами та присутність там 21 українця не відповідає дійсності.

«Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції — і цим нічим не відрізняється від росіян», — заявив Тихий.

Раніше іранська сторона стверджувала про нібито удар по об’єкту в Дубаї, де, за її словами, могли перебувати громадяни України.