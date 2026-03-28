        Суспільство

        МЗС України спростувало заяву Ірану про “удар” по об’єкту з українцями в Дубаї

        Сергій Бордовський
        28 Березня 2026 14:14
        Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий / Фото: Віталій Носач/РБК-Україна
        Міністерство закордонних справ України спростувало заяву Ірану про нібито удар по об’єкту з українцями у Дубаї. У відомстві назвали цю інформацію дезінформацією.

        Про це у коментарі журналістам заявив речник МЗС Георгій Тихий. За його словами, інформація про нібито знищення складу з українськими протидроновими системами та присутність там 21 українця не відповідає дійсності.

        «Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції — і цим нічим не відрізняється від росіян», — заявив Тихий.

        Раніше іранська сторона стверджувала про нібито удар по об’єкту в Дубаї, де, за її словами, могли перебувати громадяни України.


