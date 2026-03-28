У ніч на 29 березня Україна переходить на літній час. О 03:00 годинники потрібно перевести на одну годину вперед.

Перехід на літній час відбувається щороку в останню неділю березня. У 2026 році це ніч із 28 на 29 березня. Після переведення стрілок українці спатимуть на годину менше, але світловий день стане довшим.

В Україні вже неодноразово намагалися скасувати сезонне переведення часу. Зокрема, у 2021 році Верховна Рада розглядала законопроєкт про відмову від літнього часу, однак його не ухвалили. Питання періодично повертається до порядку денного, але остаточного рішення досі немає.

Реклама

Реклама

Медики зазначають, що зміна часу може впливати на самопочуття. Найчастіше люди відчувають втому, сонливість, зниження концентрації та порушення сну. Адаптація зазвичай триває від кількох днів до тижня.

Серед рекомендацій — поступово змінювати режим сну за кілька днів до переведення годинників, більше перебувати на свіжому повітрі та уникати перевантажень у перші дні після переходу.

Сезонне переведення часу застосовують у багатьох країнах світу, однак частина держав уже відмовилася від цієї практики. У Європейському Союзі також обговорювали скасування переходу, але спільного рішення поки що не ухвалено.