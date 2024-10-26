Суспільство

В ніч на неділю Україна перейде на “зимовий час”
26 Жовтня 2024 17:49
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літній час
Годинник-”градусник” у Харкові / Фото МГ “Об’єктив”

У неділю, 27 жовтня, о 04:00 в Україні переводитимуть стрілки годинників на 1 годину назад.

Сучасні гаджети переводять стрілки автоматично. А про механічні годинники доведеться подбати самим.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Верховна Рада України проголосувала про скасування переведення годинників. Тому цього разу ми перейдемо востаннє на зимовий час.

Але. Справа в тім, що Зеленський ще не підписав відповідний законопроєкт і є велика вірогідність того, що його так і не підпишуть.

Якщо Україна залишиться у “зимовому часі”, в східних областях нашої країни (а саме Луганська, Донецька та частина Запорізької області) влітку сонце вставатиме вже о 3 годині ночі, а ось сідатиме за горизонт о 9 годині вечора.

Для економіки, кажуть деякі фахівці, зимовий час також не дуже вигідний. Адже підприємства будуть починати і закінчувати роботу пізніше, а це означатиме, що працівникам доведеться повертатися додому вже у темноті. Все це, впевнені експерти, призведе до зниження загальної продуктивності.

Стрілки годинника восени та навесні українці переводили вже понад 40 років, відколи у 1981 році Радянський Союз вирішив запровадити переходи між літнім і зимовим часом. В Україні літній час уніфікували лише в 1996 році. Переведення завжди припадали на вихідні, щоб дати організму мінімально адаптуватися.


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