Росія атакує об’єкти Нафтогазу: на Полтавщині загинув працівник

Російські війська третю добу поспіль атакують газовидобувні об’єкти Нафтогазу на Полтавщині. Під час одного з ударів загинув працівник компанії.

Про це повідомили в Нафтогазі. За даними компанії, вночі та вранці російські війська атакували дронами три виробничі підприємства.

Під час однієї з атак загинув 55-річний оператор технологічних установок Роман Чмихун.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький зазначив, що це вже друга втрата для компанії лише за цей тиждень.

На місцях працюють відповідні служби. Роботу пошкодженого обладнання зупинено, триває ліквідація наслідків.