        У Харкові натовп зупинив “бус ТЦК” і звільнив чоловіка, виламавши двері

        Сергій Бордовський
        28 Березня 2026 17:34
        У Харкові люди виламали двері мікроавтобуса і "відбили" чоловіка / Скриншот
        У Харкові люди зупинили мікроавтобус і виламали його двері, щоб звільнити чоловіка. За даними соцмереж, інцидент стався на вулиці Харківських дивізій.

        Відео події поширюється в мережі. На кадрах видно, як натовп оточує мікроавтобус, після чого силою відкриває двері та витягує чоловіка.

        У соцмережах стверджують, що йдеться про транспорт представників територіального центру комплектування. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

        Після втручання людей мікроавтобус не зміг залишити місце події.

        Обставини інциденту уточнюються.


