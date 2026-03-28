У Харкові натовп зупинив “бус ТЦК” і звільнив чоловіка, виламавши двері

У Харкові люди зупинили мікроавтобус і виламали його двері, щоб звільнити чоловіка. За даними соцмереж, інцидент стався на вулиці Харківських дивізій.

Відео події поширюється в мережі. На кадрах видно, як натовп оточує мікроавтобус, після чого силою відкриває двері та витягує чоловіка.

У соцмережах стверджують, що йдеться про транспорт представників територіального центру комплектування. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Після втручання людей мікроавтобус не зміг залишити місце події.

Обставини інциденту уточнюються.