У Харкові натовп зупинив “бус ТЦК” і звільнив чоловіка, виламавши двері

У Харкові люди зупинили мікроавтобус і виламали його двері, щоб звільнити чоловіка. За даними соцмереж, інцидент стався на вулиці Харківських дивізій.
Відео події поширюється в мережі. На кадрах видно, як натовп оточує мікроавтобус, після чого силою відкриває двері та витягує чоловіка.
У соцмережах стверджують, що йдеться про транспорт представників територіального центру комплектування. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Після втручання людей мікроавтобус не зміг залишити місце події.
Обставини інциденту уточнюються.