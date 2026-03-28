Свічкар виграв “золото” Кубка світу з фехтування в Астані

Український фехтувальник Роман Свічкар здобув золоту медаль етапу Кубка світу в Астані. Це його перша перемога на цьому рівні.

Про це повідомляє Суспільне Спорт. У фіналі змагань на шпагах Свічкар переміг представника Казахстану Руслана Курбанова з рахунком 15:12.

У турнірі взяли участь 264 спортсмени, серед яких вісім українців. Найкращий результат показав саме Свічкар, який уперше у кар’єрі виграв етап Кубка світу.

На шляху до фіналу українець також здолав бронзового призера Олімпіади-2024 Мохаммеда Ель Саєда з Єгипту з рахунком 15:7.

Для 32-річного спортсмена це перша золота медаль на рівні Кубка світу. Раніше він мав лише «бронзу» на етапі в Берні 2019 року.

Це також перша нагорода України в сезоні Кубка світу та перше «золото» для збірної з лютого 2024 року.