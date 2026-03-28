        Свічкар виграв “золото” Кубка світу з фехтування в Астані

        Сергій Бордовський
        28 Березня 2026 18:13
        Фехтувальник Роман Свічкар / Фото: facebook.com/fencing.ua
        Український фехтувальник Роман Свічкар здобув золоту медаль етапу Кубка світу в Астані. Це його перша перемога на цьому рівні.

        Про це повідомляє Суспільне Спорт. У фіналі змагань на шпагах Свічкар переміг представника Казахстану Руслана Курбанова з рахунком 15:12.

        У турнірі взяли участь 264 спортсмени, серед яких вісім українців. Найкращий результат показав саме Свічкар, який уперше у кар’єрі виграв етап Кубка світу.

        На шляху до фіналу українець також здолав бронзового призера Олімпіади-2024 Мохаммеда Ель Саєда з Єгипту з рахунком 15:7.

        Для 32-річного спортсмена це перша золота медаль на рівні Кубка світу. Раніше він мав лише «бронзу» на етапі в Берні 2019 року.

        Це також перша нагорода України в сезоні Кубка світу та перше «золото» для збірної з лютого 2024 року.


