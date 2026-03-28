Apple готує понад 15 нових продуктів до кінця року: чого чекати

Apple планує випустити понад 15 нових продуктів до кінця 2026 року. Серед них — складний iPhone, новий центр керування розумним домом та оновлені Mac і Apple Watch.

Про це повідомляє MacRumors. За даними джерела, компанія готує як традиційні оновлення, так і кілька абсолютно нових пристроїв.

Серед смартфонів очікуються iPhone 18 Pro та Pro Max із новим чипом A20 Pro, оновленим дизайном і функціями, а також складний iPhone із 7,7-дюймовим внутрішнім дисплеєм і підтримкою багатозадачності.

У сегменті носимих пристроїв Apple може представити Apple Watch Series 12 та Ultra 4 з новими чипами і, ймовірно, підтримкою Touch ID.

Лінійка планшетів і комп’ютерів також отримає оновлення. Йдеться про нові iPad із потужнішими чипами, Mac Studio, Mac mini та iMac із процесорами наступного покоління, а також MacBook Pro з OLED-дисплеєм і оновленим дизайном.

Окрему увагу Apple приділяє розумному дому. Компанія готує новий Home Hub із дисплеєм і персоналізованою Siri, оновлені Apple TV та HomePod, а також нові пристрої — зокрема камеру безпеки та дверний дзвінок із Face ID.

Очікується, що багато новинок отримають підтримку Apple Intelligence та оновлених функцій Siri. Частина пристроїв може з’явитися після виходу нової версії операційних систем.