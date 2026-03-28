        Суспільство

        Генштаб підтвердив ураження ракетою “Фламінго” заводу вибухівки в РФ

        Сергій Бордовський
        28 Березня 2026 15:33
        читать на русском →
        Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
        Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

        Українські військові завдали удару по заводу «Промсинтез» у Самарській області Росії. Для атаки застосували ракети FP-5 «Фламінго».

        Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. За даними військових, удар здійснили підрозділи ракетних військ і артилерії Сухопутних військ.

        Зазначається, що підприємство спеціалізується на виробництві компонентів вибухових речовин для боєприпасів, зокрема бомб і ракет. Обсяги виробництва становлять понад 30 тисяч тонн на рік.

        У Генштабі підтвердили ураження об’єкта з подальшим вибухом у виробничій зоні.

        Масштаби збитків на стратегічному об’єкті військово-промислового комплексу Росії уточнюються.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини