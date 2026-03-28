        Суспільство

        Іран заявив про удар по складу ППО з українцями в Дубаї

        Сергій Бордовський
        28 Березня 2026 13:28
        читать на русском →
        Речник Центрального штабу «Хатам аль-Анбія» Ібрагім Зольфагарі / Скриншот
        Іран заявив про нібито удар по складу з українськими системами протидії дронам у Дубаї. За словами іранської сторони, на об’єкті могли перебувати українці.

        Про це повідомляє агентство Fars із посиланням на речника Центрального штабу «Хатам аль-Анбія» Ібрагіма Зольфагарі. У заяві стверджується, що під час операції сил КВІР було уражено об’єкт, де зберігалися системи протидії безпілотникам, призначені для допомоги американським військовим.

        За словами Зольфагарі, удар відбувся одночасно з атаками на місця перебування американських військових у Дубаї, які, за його твердженням, зазнали значних втрат.

        Реклама
        Реклама

        У заяві також йдеться, що на об’єкті перебували 21 громадянин України. Їхня подальша доля невідома, при цьому допускається, що вони могли загинути.

        Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.


        Реклама
        Реклама

        усі новини