Іран заявив про удар по складу ППО з українцями в Дубаї

Іран заявив про нібито удар по складу з українськими системами протидії дронам у Дубаї. За словами іранської сторони, на об’єкті могли перебувати українці.

Про це повідомляє агентство Fars із посиланням на речника Центрального штабу «Хатам аль-Анбія» Ібрагіма Зольфагарі. У заяві стверджується, що під час операції сил КВІР було уражено об’єкт, де зберігалися системи протидії безпілотникам, призначені для допомоги американським військовим.

За словами Зольфагарі, удар відбувся одночасно з атаками на місця перебування американських військових у Дубаї, які, за його твердженням, зазнали значних втрат.

У заяві також йдеться, що на об’єкті перебували 21 громадянин України. Їхня подальша доля невідома, при цьому допускається, що вони могли загинути.

Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.