Україна забезпечила поставки дизелю щонайменше на рік — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася про постачання дизельного пального щонайменше на один рік. Відповідних домовленостей досягли під час візиту на Близький Схід.

Про це повідомляє РБК-Україна. За словами президента, метою поїздки було забезпечення країни пальним у разі можливого дефіциту на світових ринках.

Зеленський зазначив, що Україна виконала поставлені завдання, зокрема досягла домовленостей щодо довгострокового постачання дизелю. Подальша реалізація цих домовленостей залежатиме від НАК «Нафтогаз» та партнерських компаній.

Глава держави пояснив, що раніше резерви пального в Україні були обмеженими через російські удари та особливості контрактів, укладених українськими компаніями.

Він наголосив, що для стабільного забезпечення паливом необхідні довгострокові угоди з енергетичними партнерами.

Водночас, за словами Зеленського, наразі Сили оборони України повністю забезпечені пальним. Загальні потреби країни становлять близько 700 тисяч тонн пального на місяць або понад 7 мільйонів тонн на рік.

Президент також зазначив, що Україна розраховує на підтримку країн Близького Сходу в постачанні дизелю в обмін на співпрацю у сфері протидії дронам.