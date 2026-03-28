У Європі викрали 12 тонн шоколаду KitKat: перед Великоднем можливий дефіцит

У Європі викрали близько 12 тонн шоколадних батончиків KitKat під час транспортування. У компанії попередили про можливий дефіцит продукції напередодні Великодня.

Про це повідомляє France24 з посиланням на заяву бренду. Зазначається, що було викрадено вантаж із 413 793 одиниць нової лінійки шоколаду.

За даними компанії, інцидент стався минулого тижня під час перевезення між виробничими та дистрибуційними об’єктами. Вантажівка виїхала з центральної Італії та прямувала до Польщі з подальшим розповсюдженням продукції в інших країнах.

Реклама

Реклама

У KitKat не уточнили точне місце зникнення, однак повідомили, що вантажівка разом із товаром досі не знайдена.

У компанії попередили, що викрадені батончики можуть з’явитися на неофіційних ринках у Європі. Водночас продукцію можна відстежити за допомогою штрихкодів, і у разі їх виявлення покупцям рекомендують повідомляти виробника.

Розслідування триває за участю місцевих правоохоронців та партнерів із логістики.