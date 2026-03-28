        На Близькому Сході з’явився десантний корабель США з 3,5 тис. військових

        Сергій Бордовський
        28 Березня 2026 19:44
        Американський десантний корабель USS Tripoli прибув у зону відповідальності Центрального командування США на Близькому Сході. На борту перебувають близько 3,5 тисячі моряків і морських піхотинців.

        У регіоні Близького Сходу з’явився флагманський корабель USS Tripoli / Фото: U.S. Central Command

        Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі X. Зазначається, що корабель прибув у регіон 27 березня.

        USS Tripoli є флагманом десантної групи Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit. До її складу входять приблизно 3 500 військовослужбовців, а також авіація, зокрема транспортні та ударні літаки.

        Корабель також оснащений амфібійними та тактичними засобами для виконання бойових і десантних операцій.


