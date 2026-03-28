Квітень у кіно: гучні прем’єри з Енн Гетевей, Кіану Рівзом і племінником Майкла Джексона

У квітні на глядачів чекає широкий вибір кінопрем’єр — від готичних драм і чорних комедій до масштабних блокбастерів і біографічних стрічок. Серед головних новинок — фільми з Енн Гетевей, Зендеєю, Робертом Паттінсоном і байопік про Майкла Джексона.

Топові кінопрем’єри квітня / Скриншоти

Про це йдеться у добірці BBC. Однією з найочікуваніших прем’єр став анімаційний фільм «Супер Маріо Галактика в кіно», який продовжує успіх попередньої частини. У стрічці знову звучать голоси Кріса Пратта, Чарлі Дея та Ані Тейлор-Джой, а також доєдналася Брі Ларсон.

Серед новинок також чорна комедія «Любить не любить» із Зендеєю та Робертом Паттінсоном. За сюжетом, напередодні весілля пара стикається з несподіваним зізнанням, що ставить під загрозу їхні стосунки.

Любителям легкого кіно пропонують романтичну історію «Ти, я та літо в Тоскані», де героїня вирушає до Італії та потрапляє у заплутану любовну історію.

Ще одна прем’єра — чорна комедія «Наслідки» з Кіану Рівзом, у якій зірка намагається врятувати свою репутацію після скандалу. Фільм досліджує вплив соціальних мереж і суспільної думки.

Серед хорорів виділяється «Мумія» Лі Кроніна — новий погляд на класичну історію про давні прокляття. Події розгортаються навколо родини, чия донька зникає і повертається за загадкових обставин.

Політичний трилер «Орли республіки» розповідає про актора, якого змушують зніматися у пропагандистському фільмі, а також про небезпечні наслідки його рішень.

Готична драма «Мати Марія» з Енн Гетевей поєднує теми слави, мистецтва та внутрішніх демонів, тоді як документальний фільм «Лорн» розкриває історію творця шоу Saturday Night Live Лорна Майклза.

Серед біографічних стрічок — «Я лаюсь», яка розповідає про життя людини із синдромом Туретта, а також один із найочікуваніших фільмів року «Майкл» про Майкла Джексона.

Як зазначає BBC, квітень обіцяє стати одним із найнасиченіших місяців для кіноманів, поєднавши гучні прем’єри, зіркові акторські склади та різноманіття жанрів.