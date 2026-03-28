Арешт із заставою 63,7 млн грн: ексміністру агрополітики обрали запобіжний захід у справі про “зернову аферу”

Суд обрав запобіжний захід колишньому міністру агропромислового розвитку України у справі про шахрайство із зерном. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у 63,7 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, ексміністр є організатором схеми з продажу неіснуючої кукурудзи.

Як встановило слідство, підозрювані намагалися реалізувати 7 тисяч тонн кукурудзи, якої фактично не було. Для цього вони підробили складські документи: на папері елеватор був заповнений зерном, тоді як у реальності залишався порожнім.

Ексміністру повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Разом із ним підозрюються ще двоє осіб — директор агропідприємства та його технічний керівник.

Щодо них до суду подано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу — тримання під вартою або застава у розмірі 63,7 млн грн для кожного.

Генпрокурор не назвав ім’я підозрюваного. Водночас, за даними джерела Української правди в правоохоронних органах, йдеться про Миколу Сольського.

За даними прокуратури, сума застави відповідає встановленим збиткам, завданим потерпілій стороні.

Досудове розслідування триває.