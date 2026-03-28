        Кримінал

        Арешт із заставою 63,7 млн грн: ексміністру агрополітики обрали запобіжний захід у справі про “зернову аферу”

        Сергій Бордовський
        28 Березня 2026 20:51
        читать на русском →
        Суд відправив під варту ексміністра за махінації з кукурудзою на 63,7 млн грн / Фото: Прокуратура

        Суд обрав запобіжний захід колишньому міністру агропромислового розвитку України у справі про шахрайство із зерном. Його взяли під варту з можливістю внесення застави у 63,7 млн грн.

        Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, ексміністр є організатором схеми з продажу неіснуючої кукурудзи.

        Як встановило слідство, підозрювані намагалися реалізувати 7 тисяч тонн кукурудзи, якої фактично не було. Для цього вони підробили складські документи: на папері елеватор був заповнений зерном, тоді як у реальності залишався порожнім.

        Ексміністру повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Разом із ним підозрюються ще двоє осіб — директор агропідприємства та його технічний керівник.

        Щодо них до суду подано клопотання про обрання аналогічного запобіжного заходу — тримання під вартою або застава у розмірі 63,7 млн грн для кожного.

        Генпрокурор не назвав ім’я підозрюваного. Водночас, за даними джерела Української правди в правоохоронних органах, йдеться про Миколу Сольського.

        За даними прокуратури, сума застави відповідає встановленим збиткам, завданим потерпілій стороні.

        Досудове розслідування триває.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини