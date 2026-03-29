На Миколаївщині через атаку дронів поранено 10 людей, серед них діти

На Миколаївщині внаслідок атаки російських безпілотників типу Shahed поранення отримали десятеро людей, повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

У Воскресенській громаді Миколаївського району через атаку та падіння уламків дрона на території громадського місця відпочинку постраждали дві жінки віком 40 та 18 років, а також восьмеро дітей — п’ять дівчат і троє хлопців віком від 10 до 16 років. Усі вони були госпіталізовані.

Станом на ранок 29 березня 40-річна жінка та дві дівчини віком 13 і 15 років перебувають у тяжкому стані. Ще шестеро дітей — у стані середньої тяжкості.

Унаслідок обстрілу пошкоджено три приватні домоволодіння, три магазини та автомобіль.