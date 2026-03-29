Мітинг на підтримку Орбана закінчився сутичками

Виступ прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у місті Пецель супроводжувався протестами та інцидентами. Під час заходу фіксували сутички, а частина учасників виступала з критикою уряду, повідомляє 444.hu.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів зустріч із виборцями в місті Пецель, однак захід не зібрав повністю навіть невелику площу, на якій його організували.

Частина присутніх відійшла від сцени через дощ, інші — протестували проти уряду. Під час виступу зафіксовано вигуки як на підтримку влади, так і критичні — зокрема «Орбан, йди».

Реклама

Реклама

На заході також помітили групи людей, які, за даними журналістів, координували порядок і реагували на дії протестувальників. Деякі з них вступали в суперечки, а під час інцидентів застосовували силу.

Зокрема, під час виступу двоє людей розгорнули банер із критикою правлячої партії, після чого його силоміць відібрали. Також зафіксовано випадки, коли протестувальників валили на землю.

Перед початком заходу частину людей із плакатами та символікою вивели з площі. Деякі учасники заявляли, що представляють опозиційні погляди або діють самостійно.

Під час виступу Орбан заявив, що не має конфлікту з опонентами, але виступає проти їхніх політичних цілей. Він також зазначив, що не дозволить перешкоджати виступам своїх прихильників.