Сили оборони знешкодили 380 ворожих БПЛА з 442

У ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) противник атакував аеробалістичною ракетою “Кинджал” та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 300 із них – “шахеди”.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.