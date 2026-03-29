        Події

        Сили оборони знешкодили 380 ворожих БПЛА з 442

        Віктор Алєксєєв
        29 Березня 2026 09:12
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел
        У ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) противник атакував аеробалістичною ракетою “Кинджал” та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 300 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

        Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини