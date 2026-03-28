ППО знищила 252 із 273 ворожих БпЛА: головний удар — по Одещині

У ніч на 28 березня Росія здійснила масовану атаку дронами по Україні. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 252 безпілотники.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. За їхніми даними, противник застосував 273 ударні БпЛА типів Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших, із яких близько 180 — «шахеди».

Основний напрямок удару припав на Одещину. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 07:30 підтверджено збиття або подавлення 252 ворожих дронів. Водночас зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА у 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у дев’яти місцях.

Після 07:00 російські війська завдали повторних ударів безпілотниками по Одещині та інших регіонах на півночі та сході. Результати бойової роботи уточнюються.