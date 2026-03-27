        “Це брехня, і він знає про це”. Рубіо заперечив Зеленському щодо гарантій безпеки

        Віктор Алєксєєв
        27 Березня 2026 20:01
        Рубіо: Зеленському "дуже чітко сказали, і він мав би це зрозуміти", що гарантії нададуть лише після закінчення війни / Скріншот
        Державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею слова президента Володимира Зеленського про залежність гарантій безпеки від здачі українського Донбасу. Про це посадовець заявив під час спілкування з журналістами, котре транслював телеканал Sky News.

        Журналіст запитав, чи кажуть Штати Зеленському про те, що гарантії безпеки залежать від виводу військ з Донбасу.

        “Це брехня. Я бачив, як він це сказав, і прикро, що він заявив це – адже він знає, що це неправда і що це не те, що йому сказали. Йому сказали очевидне: гарантії безпеки не почнуть діяти, доки не закінчиться війни. Бо інакше ти сам [той, хто є гарантом безпеки] втягнешся у війну”, – відповів Рубіо.

        Він додав, що гарантії безпеки – це “війська, готові втрутитися й захистити”, і якщо їх запровадити зараз, то це означатиме вступ у війну.

        Держсекретар сказав, що Зеленському “дуже чітко сказали, і він мав би це зрозуміти”, що гарантії нададуть лише після закінчення війни.

        “Але це не було пов’язано з умовою “якщо тільки він не віддасть територію”. Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда”, – зазначив він.

        25 березня, Зеленський заявив, що США поставили умову, згідно з якою Україна для отримання гарантій безпеки має вивести свої війська з Донбасу.

        За словами президента України, Вашингтон готовий остаточно узгодити ці гарантії “на високому рівні”, щойно Київ буде готовий на цей крок. Зеленський попередив, що це поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи.


