“Це брехня, і він знає про це”. Рубіо заперечив Зеленському щодо гарантій безпеки

Державний секретар США Марко Рубіо назвав брехнею слова президента Володимира Зеленського про залежність гарантій безпеки від здачі українського Донбасу. Про це посадовець заявив під час спілкування з журналістами, котре транслював телеканал Sky News.

Журналіст запитав, чи кажуть Штати Зеленському про те, що гарантії безпеки залежать від виводу військ з Донбасу.

“Це брехня. Я бачив, як він це сказав, і прикро, що він заявив це – адже він знає, що це неправда і що це не те, що йому сказали. Йому сказали очевидне: гарантії безпеки не почнуть діяти, доки не закінчиться війни. Бо інакше ти сам [той, хто є гарантом безпеки] втягнешся у війну”, – відповів Рубіо.

Він додав, що гарантії безпеки – це “війська, готові втрутитися й захистити”, і якщо їх запровадити зараз, то це означатиме вступ у війну.

Держсекретар сказав, що Зеленському “дуже чітко сказали, і він мав би це зрозуміти”, що гарантії нададуть лише після закінчення війни.

“Але це не було пов’язано з умовою “якщо тільки він не віддасть територію”. Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда”, – зазначив він.

25 березня, Зеленський заявив, що США поставили умову, згідно з якою Україна для отримання гарантій безпеки має вивести свої війська з Донбасу.

За словами президента України, Вашингтон готовий остаточно узгодити ці гарантії “на високому рівні”, щойно Київ буде готовий на цей крок. Зеленський попередив, що це поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи.