На Закарпатті шахраї організували схему з фальшивими грошима на майже 2 млн грн

Правоохоронці Закарпаття викрили схему шахрайства з використанням банкоматів, збитки від якої становлять близько 1,93 млн грн. Учасники вносили до терміналів сувенірні купюри, після чого знімали вже реальні гроші.

Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, до схеми причетні шестеро жителів Мукачева — четверо чоловіків та дві жінки. Вони використовували спеціально виготовлені паперові купюри, які імітували банкноти номіналом 200, 500 та 1000 гривень, і поповнювали рахунки через банкомати.

Після зарахування “коштів” зловмисники оперативно знімали гроші в інших терміналах або переводили їх на інші картки, використовуючи власні рахунки та рахунки сторонніх осіб.

Операції проводили серіями — по кілька транзакцій поспіль. За одне поповнення вносили від 30 до 200 тисяч гривень. Загалом упродовж березня задокументовано десятки таких транзакцій через чотири банкомати.

Правоохоронці провели десять обшуків у Мукачеві та районі. Вилучено банківські картки, мобільні пристрої та інші речові докази.

“Усі фіктивні кошти вилучено, в обіг вони не потрапили. Вразливість банкоматів до сприйняття фіктивних або сувенірних купюр уже усунута фахівцями банку. Після виявлення схеми було оновлено програмне забезпечення та посилено механізми перевірки банкнот, що унеможливлює подібні маніпуляції надалі”, – йдеться в повідомленні.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4, 5 ст. 190 та ч. 2 ст. 209 КК України. П’ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави до 2 млн грн, ще одній — нічний домашній арешт.