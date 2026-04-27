По Україні вдарять заморозки: оголошено помаранчевий рівень небезпеки

Уночі 28 квітня в Україні, крім узбережжя морів та Криму, очікуються заморозки в повітрі -3…0 °C. Через це оголошено II рівень небезпечності — помаранчевий.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У вівторок по всій території України прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається, лише у північних та північно-східних областях вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі на сході та північному сході країни подекуди можливі пориви до 15–20 м/с.

Найбільш небезпечними залишаються нічні заморозки. У більшості регіонів, за винятком узбережжя морів та Криму, температура в повітрі знизиться до -3…0 °C.

У денні години повітря прогріється до +6…+11 °C, а на півдні країни температура підніметься до +15 °C.