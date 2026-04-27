        Суспільство

        По Україні вдарять заморозки: оголошено помаранчевий рівень небезпеки

        Галина Шподарева
        27 Квітня 2026 22:05
        читать на русском →
        Квіти магнолії в снігу / Фото: depositphotos

        Уночі 28 квітня в Україні, крім узбережжя морів та Криму, очікуються заморозки в повітрі -3…0 °C. Через це оголошено II рівень небезпечності — помаранчевий.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        У вівторок по всій території України прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається, лише у північних та північно-східних областях вдень місцями можливий невеликий дощ.

        Реклама
        Реклама

        Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі на сході та північному сході країни подекуди можливі пориви до 15–20 м/с.

        Найбільш небезпечними залишаються нічні заморозки. У більшості регіонів, за винятком узбережжя морів та Криму, температура в повітрі знизиться до -3…0 °C.

        У денні години повітря прогріється до +6…+11 °C, а на півдні країни температура підніметься до +15 °C.

        Погодна мапа України на 28 квітня / Фото: Укргідрометцентр

        Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

        Хочете завжди бути в курсі головних подій в Україні — підписуйтесь на наш
        Telegram-канал
        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини