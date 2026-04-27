        З Польщі депортували українця, який п’яним приїхав за дитиною до дитсадка

        Галина Шподарева
        27 Квітня 2026 20:23
        Затриманий українець / Фото: Поліція Польщі
        У Польщі 37-річного громадянина України депортували з країни після того, як він у стані алкогольного сп’яніння приїхав забирати дитину з дитячого садка. У машині разом із ним перебував його 11-річний син.

        Про це повідомили в поліції Польщі.

        Інцидент стався 24 квітня. Працівники дитячого садка звернули увагу на поведінку чоловіка, який приїхав до закладу на автомобілі Kia, щоб забрати дитину.

        Підозру викликав стан водія. У салоні автомобіля також перебував його 11-річний син. Свідки відчули від чоловіка запах алкоголю та повідомили про це поліцію.

        На місце прибули правоохоронці, які провели перевірку водія. Алкотестер показав, що 37-річний громадянин України мав у крові понад 2 проміле алкоголю.

        Чоловіка затримали та висунули йому обвинувачення у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння, а також у нараженні дитини на небезпеку.

        Подальші процесуальні дії проводили поліцейські з 3-го комісаріату. На їхнє клопотання 37-річного громадянина України видворили з території Польщі.


