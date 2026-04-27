На Львівщині викрили хакерів, які продавали акаунти Roblox у РФ на мільйони

Правоохоронці Львівщини викрили групу, яка зламувала ігрові акаунти Roblox і продавала їх на російських ресурсах. За попередніми даними, прибуток від схеми сягнув майже 10 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 19-річний житель Дрогобича разом із двома спільниками віком 21 та 22 роки організував продаж чужих акаунтів. Для зламу використовували викрадені cookie-файли, що дозволяють входити в облікові записи без пароля.

Доступи перевіряли за допомогою спеціального програмного забезпечення та відбирали акаунти з віртуальними коштами або рідкісними предметами. З жовтня 2025 по січень 2026 року перевірили понад 610 тисяч акаунтів, а під час слідчих дій виявили 357 файлів із відібраними обліковими записами.

Надалі їх продавали на російських ресурсах з оплатою на криптогаманці. У межах провадження проведено 10 обшуків, під час яких вилучено комп’ютерну техніку, носії інформації, телефони, банківські картки, чорнові записи, понад 2,5 тисячі євро та майже 35 тисяч доларів.

Учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Крім того, у 44-річного знайомого підозрюваних виявлено речовини, схожі на канабіс. Його затримано, вилучене направлено на експертизу, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 КК України.