Найкращий датацентр у Києві: обираємо ЦОД TIER 3

Вибір датацентру для розміщення серверної інфраструктури — це стратегічне рішення, яке безпосередньо впливає на надійність бізнесу.

Особливо ретельно до цього питання доводиться підходити в умовах воєнного часу, коли енергонезалежність, резервування та фізична безпека обладнання стали критичними елементами.

Оптимальним рішенням для бізнесу є центри обробки даних, які відповідають стандарту TIER III — оптимальний баланс між надійністю та вартістю для більшості комерційних завдань.

У цьому огляді розглянемо ЦОД, які відповідають цьому рівню TIER і надають комерційні послуги розміщення серверної інфраструктури у Києві.

Що означає TIER 3

Перш ніж порівнювати конкретні об’єкти, варто зрозуміти, які вимоги стоять за сертифікацією TIER III.

Класифікацію розробив американський Uptime Institute, і вона де-факто стала глобальним стандартом для оцінки датацентрів. Паралельно діє стандарт TIA-942, розроблений на її основі.

Обов’язкові вимоги для TIER III

Резервування всіх критичних інженерних систем за схемою N+1 (є щонайменше один резервний компонент для кожної системи)

Щонайменше два незалежні введення електроживлення від різних підстанцій

Резервні дизель-генератори для автономної роботи під час тривалих відключень

Система безперебійного живлення для кожної стійки

Резервовані системи охолодження та клімат-контролю

Технічне обслуговування без зупинки роботи об'єкта

Гарантований аптайм 99,982% відповідно до SLA

1 місце — GigaCenter

GigaCenter — комерційний датацентр для бізнесу у Києві, що не мав жодної зупинки за весь час існування — понад 4 400 днів безперервної роботи.

В ЦОД є два незалежні енерговводи та три власні дизельні генератори, що забезпечують автономну роботу навіть під час тривалих блекаутів.

Завдяки глибокому резервуванню всіх інженерних систем та суворому дотриманню вимог TIER III, GigaCenter найкраще підходить для клієнтів із критичними вимогами до безперервності: банки, державні структури, фінансові компанії та великий бізнес.

Інфраструктура та сертифікація

Відповідність стандартам: TIER III та TIA-942

Інформаційна безпека: ISO/IEC 27001:2022, ISO 9001, PCI DSS — щорічна ресертифікація

Галузеві вимоги: відповідність постанові НБУ №243 та вимогам КСЗІ

Електроживлення: два незалежні введення + чотири власні дизельні генератори

Охолодження та пожежогасіння: периметральна система охолодження, автоматичне пожежогасіння методом інгібування

Фізична безпека: цілодобове відеоспостереження, багаторівневий контроль доступу

Послуги

Колокейшн: оренда юніту, половини стійки, повної стійки або модуля

Екрановані модулі: відповідають вимогам НБУ — для банків і держструктур

Технічна підтримка: 24/7, SLA 99,982%

2 місце — DeNovo

DeNovo — один із найстаріших комерційних ЦОД України, що працює з 2010 року. Компанія спеціалізується на фізичному розміщенні серверів, а також є постачальником хмарних послуг (IaaS, PaaS).

Інфраструктура та сертифікація

Відповідність стандартам: TIER III та TIA-942

Інформаційна безпека: ISO 27001, ISO 27701, ISO 27017, ISO 27018, PCI DSS

Галузеві вимоги: екрановані модулі для клієнтів із підвищеними вимогами до безпеки даних

Електроживлення: два незалежні вводи + 4 дизель-генератори

Охолодження та пожежогасіння: безперебійне охолодження, індивідуальна автоматична газова система пожежогасіння

Фізична безпека: цілодобове відеоспостереження, контроль доступу

Послуги

Колокейшн: розміщення в стійках до 48U, екрановані виділені модулі

Екрановані модулі: фізично ізольовані домени

Технічна підтримка: 24/7, SLA до 99,98%

3 місце — BeMobile

BeMobile — один із найбільших комерційних датацентрів України, відкритий у 2009 році. Загальна площа будівлі становить 7 000 м², площа машинних залів у перспективі розширення — до 4 500 м².

Інфраструктура та сертифікація

Відповідність стандартам: відповідність TIER III та TIA-942

Інформаційна безпека: ISO/IEC 27001:2022, PSI DSS

Галузеві вимоги: екрановані модулі відповідають вимогам НБУ для банків і фінансових установ

Електроживлення: 2 незалежні вводи + дизель-генератор

Охолодження та пожежогасіння: кондиціювання за системою чилер-фанкойл, автоматична система пожежогасіння інертним газом

Фізична безпека: цілодобове відеоспостереження, контроль доступу

Послуги

Колокейшн: розміщення за юнітам, в індивідуальних або модулях загального використання

Екрановані модулі: індивідуальні модулі площею від 12 до 300 м²

Технічна підтримка: 24/7, SLA

4 місце — Parkovyi DC

Parkovyi DC — комерційний центр обробки даних у Києві, заснований у 2011 році. Загальна площа об’єкта — 2 715 м², з яких 930 м² займають 17 машинних залів, які вміщують до 400 стійок.

Інфраструктура та сертифікація

Відповідність стандартам: наявність сертифіката TIER III на дизайн, відповідність TIA-942

Інформаційна безпека: ISO/IEC 27001:2022, ISO 27701, ISO 9001, PCI DSS

Галузеві вимоги: атестат КСЗІ та відповідність вимогам НБУ

Електроживлення: зовнішні джерела енергопостачання + два безперебійні джерела живлення та дизель-генератор

Охолодження та пожежогасіння: двоконтурна система охолодження, автономна система пожежогасіння на основі газу

Фізична безпека: цілодобове відеоспостереження, контроль доступу

Послуги

Колокейшн: оренда юніту, оренда шафи/модуля, оренда екранованої кімнати

Екрановані модулі: відповідають вимогам НБУ для банків і держструктур

Технічна підтримка: 24/7

Як обрати датацентр: ключові критерії

При виборі ЦОД для розміщення серверного обладнання варто послідовно перевірити кілька параметрів.

1. Автономність при відключенні електроенергії

Уточніть реальний запас пального для дизель-генераторів і процедуру дозаправлення. В умовах тривалих відключень різниця між 8 та 72 годинами автономної роботи може бути критичною.

2. Наявність КСЗІ (NIST) та галузеві вимоги

Для банків, фінансових компаній і держструктур обов’язкова відповідність постанові НБУ №243 та наявність атестата КСЗІ. Не всі ЦОД рівня TIER III мають ці сертифікати.

3. Якість зв’язку

Перевірте, до яких точок обміну трафіком підключений ЦОД (UA-IX, DTEL-IX, DE-CIX) та які оператори присутні на майданчику. Це впливає на затримки та вартість підключення каналу.

4. Умови SLA та фінансова відповідальність

Зверніть увагу не лише на задекларований аптайм, а й на умови компенсації при його порушенні.

5. Фізична безпека та контроль доступу

Уточніть рівні контролю доступу, відеоспостереження та строки зберігання даних. Для деяких галузей це є регуляторною вимогою.

Висновок

Київський ринок датацентрів рівня TIER III надає широкий вибір об’єктів, які дозволяють стандартно розміщувати сервери або навіть з підвищеними вимогами до безпеки та безперервності.

Якщо вам важливий високий рівень резервування, автономність та готовності працювати під навантаженням у кризових умовах — найкраще підійде датацентр GigaCenter.

Відштовхуйтесь від сценаріїв — що відбувається при відключенні електроенергії, пікових навантаженнях або аваріях у мережі. В такому випадку ЦОД, який жодного разу не зупиняв свою роботу, зможе гарантувати стабільність вашого бізнесу.