До +18 і тумани: що чекати 28 березня

У суботу, 28 березня, в Україні очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Місцями пройдуть невеликі дощі, а в окремих регіонах прогнозують тумани, повідомили в Укргідрометцентрі.
Опадів у більшості областей не прогнозується. Водночас у південно-західній частині, а також на Львівщині та Волині вранці та вдень можливий невеликий дощ.
У східних та південно-східних регіонах уночі та вранці очікується туман.
Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с. У Карпатах вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 2–7° тепла, вдень — 13–18°. У Карпатах вночі та вдень прогнозують 4–9° тепла.
У Київській області та столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
Температура по області вночі 2–7° тепла, вдень 13–18°. У Києві вночі 4–6° тепла, вдень 15–17°.