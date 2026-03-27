        До +18 і тумани: що чекати 28 березня

        Віктор Алєксєєв
        27 Березня 2026 21:59
        Миргород / Фото з Facebook Андрій Оврах
        У суботу, 28 березня, в Україні очікується тепла погода з мінливою хмарністю. Місцями пройдуть невеликі дощі, а в окремих регіонах прогнозують тумани, повідомили в Укргідрометцентрі.

        Опадів у більшості областей не прогнозується. Водночас у південно-західній частині, а також на Львівщині та Волині вранці та вдень можливий невеликий дощ.

        У східних та південно-східних регіонах уночі та вранці очікується туман.

        Вітер буде північно-східний, 5–10 м/с. У Карпатах вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 2–7° тепла, вдень — 13–18°. У Карпатах вночі та вдень прогнозують 4–9° тепла.

        У Київській області та столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

        Температура по області вночі 2–7° тепла, вдень 13–18°. У Києві вночі 4–6° тепла, вдень 15–17°.


