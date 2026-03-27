НАБУ викрило легалізацію $2 млн через комплекс у Буковелі

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.
З метою їх легалізації у 2020–2021 роках він вклав понад 2 мільйони доларів готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» у селі Поляниця Івано-Франківської області.
Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності.
Щоб приховати походження майна, комплекс оформили на близького родича.
Дії фігуранта кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.