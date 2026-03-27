НАБУ викрило легалізацію $2 млн через комплекс у Буковелі

НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, під час служби в митних органах підозрюваний незаконно набув значні статки.

З метою їх легалізації у 2020–2021 роках він вклав понад 2 мільйони доларів готівкою у будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту «Буковель» у селі Поляниця Івано-Франківської області.

Реклама

Реклама

Після завершення будівництва підозрюваний користувався цим активом та отримував прибуток від його діяльності.

Щоб приховати походження майна, комплекс оформили на близького родича.

Дії фігуранта кваліфіковано за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.