CNN: Десятки українських чоловіків були депортовані зі США. Деяких одразу відправили до армії

Володимира Дудника затримали українські військові працівники територіальних центрів комплектування майже одразу після перетину кордону України після його депортації зі Сполучених Штатів. Його відразу відправили до навчального центру.

«Коли я був у літаку до України, я знав, що мене чекає. Але сподівався, що, можливо, мені хоча б дозволять спочатку поїхати додому. Усе сталося навіть швидше, ніж я думав. Я так і не потрапив додому; я ще не бачив своїх батьків», — розповів 28-річний чоловік CNN.

Дудник провів 51 день у навчальному таборі, а потім ще кілька тижнів навчався як оператор дронів. Зараз він воює на передовій на сході України, де побратими дали йому новий позивний — «Америка».

Під час другого терміну президента Дональда Трампа Сполучені Штати посилили заходи проти всіх форм імміграції та розпочали кампанію масових депортацій. Хоча адміністрація Трампа заявляє, що зосереджується переважно на серйозних злочинцях, яких вона називає «найгіршими з найгірших», багато затриманих вчинили лише незначні правопорушення або взагалі не мають кримінального минулого.

Це створило значну невизначеність у житті сотень тисяч людей, які тепер ризикують бути видвореними зі США. Але для українських чоловіків призовного віку існує додатковий ризик — депортація може призвести прямо на фронт.

Більше ніж чотири роки війни призвели до серйозного дефіциту особового складу в українській армії. Згідно з українським законодавством, усі чоловіки віком від 25 до 60 років підлягають мобілізації. За даними Міністерства оборони України, близько 2 мільйонів людей перебувають у розшуку за ухилення від служби, а приблизно 200 тисяч військових відсутні без офіційного дозволу.

Багато з цих чоловіків або залишили країну, або намагаються переховуватися від представників військкоматів, які постійно шукають ухильників. Журналісти CNN стали свідками перевірок документів і відправлення тих, хто не має законних підстав для відстрочки, до навчальних центрів.

Літак із чоловіками призовного віку, депортованими зі США, є легкою ціллю для працівників військкоматів.

Дудник, тату-майстер, був одним із 45 українських чоловіків, яких депортували зі США Службою імміграції та митного контролю (ICE) 17 листопада разом із п’ятьма жінками.

Групу доставили до Польщі, після чого американські посадовці передали їх польській стороні, яка супроводила їх до кордону з Україною. Один із пасажирів повідомив, що їх тримали в кайданках до моменту перетину кордону.

Державна прикордонна служба України повідомила CNN, що з 45 чоловіків 24 перебували в розшуку за мобілізацією і були передані поліції, яка доставила їх до військкоматів.

«Чоловік, який був зі мною в літаку, мав двох чи трьох дітей, і його теж депортували. Інший — 36-річний чоловік, який приїхав до Америки ще дитиною 20 років тому. Він майже не говорить українською. Його теж депортували», — розповів Дудник.

Дудника затримали агенти ICE у серпні біля суду в Піттсбурзі, де він мав з’явитися на слухання через керування автомобілем без прав і страховки. Він визнав, що раніше мав проблеми із законом, зокрема обвинувачення у водінні в нетверезому стані, нападі та крадіжці зі зломом. Водночас судові документи свідчать, що він був визнаний винним лише у порушеннях правил дорожнього руху та одному випадку хуліганства.

Того дня його одразу затримали й відправили до ізолятора, не допустивши до суду, попри те, що він перебував у країні легально — спочатку за обмінною програмою, а згодом за студентською візою, яку анулювали через неявку на навчання.

Дудник подав заяву на притулок і мав дозвіл на роботу, поки його справа розглядалася.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що він був «кримінальним нелегальним іммігрантом» і отримав усі належні правові процедури.

Він є одним із багатьох заявників на притулок, яких депортувала адміністрація Трампа.

Українська пара Дарина і Женя повідомили, що приїхали до США легально у 2022 році за програмою Uniting for Ukraine.

Після закінчення дворічного терміну гуманітарного дозволу вони подали на продовження. Дарина отримала його швидко, а Женя — ні. Його заявку залишили «на розгляді» більш ніж на рік, після чого його затримали.

Юристка Юлія Бікбова зазначила, що такі випадки не є поодинокими.

Дарина висловила занепокоєння, що її чоловіка можуть мобілізувати, попри проблеми зі здоров’ям, зокрема хребтом.

Її побоювання підтверджує випадок Антона Смовжа, якого після депортації також направили до навчального центру. Він заявив, що людей із статусом «у розшуку» забирають незалежно від стану здоров’я.

Смовж також розповів, що його родина була змушена залишити США разом із ним, включно з дитиною-громадянином США.

Загалом близько 280 тисяч українців в’їхали до США за програмою U4U до її призупинення у січні 2025 року.

Система гуманітарного дозволу передбачає тимчасове перебування без надання повноцінного імміграційного статусу.

За словами експертів, попри формальне збереження програми, влада США має широкі повноваження щодо затримання та депортації.

Деякі українці, як-от Руслан, вирішують добровільно залишити США, щоб уникнути депортації до України та мобілізації.

Водночас інші, як Смовж, заявляють про намір повернутися до США, попри депортацію.

Сам Дудник відмовився тікати з армії. «Коли я їхав сюди, я бачив дуже багато могил військових. Це мене вразило. У той момент я сказав собі, що не піду в СЗЧ і буду воювати», — сказав він.