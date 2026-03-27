Bloomberg: Україна ризикує залишитися без коштів на війну через скорочення допомоги

Україна ризикує залишитися без коштів для фінансування оборони проти Росії вже протягом двох місяців, оскільки сукупність факторів загрожує десяткам мільярдів євро допомоги від ключових донорів країни, пише Bloomberg.

Наразі Київ має достатньо коштів лише для покриття витрат до червня, згідно з оцінками як українських, так і іноземних посадовців, які говорили на умовах анонімності. Підтримка західних союзників була критично важливою для утримання України у війні протягом понад чотирьох років повномасштабного вторгнення Росії.

Серія нещодавніх невдач — від вето Угорщини на кредит Європейського Союзу в розмірі 90 млрд євро, до суперечки щодо останнього пакета допомоги Міжнародного валютного фонду та ослаблення ініціативи НАТО щодо озброєння — суттєво зменшили можливості України для маневру.

Реклама

Реклама

Голова Національного банку України Андрій Пишний раніше цього місяця заявив у інтерв’ю Bloomberg, що у разі відсутності міжнародного фінансування його установа може бути змушена відновити пряме кредитування Міністерства фінансів у найгіршому сценарії. Ці кошти підуть на виплату зарплат військовим і працівникам та фінансування життєво необхідних послуг.

Проблеми з фінансуванням оборони України виникають на тлі того, що Росія отримує дедалі більші бюджетні доходи через зростання світових цін на нафту, спричинене війною навколо Ірану. Цей конфлікт також відволікає військові ресурси США та увагу президента Дональда Трампа, відсуваючи дипломатичні зусилля щодо досягнення миру в Україні.

США фактично припинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до Білого дому в січні минулого року, залишивши Європу відповідальною за фінансування озброєння та підтримки уряду в Києві.

Нові кошти ЄС мали почати надходити вже наступного місяця після того, як лідери блоку у грудні погодили надання кредитів на цей рік і 2027 рік.

Однак цей графік опинився під загрозою після заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про блокування виділення коштів, доки Україна не відновить транзит російської нафти через трубопровід «Дружба», який був пошкоджений внаслідок удару російських сил.

Міністерство фінансів України не відповіло на запит про коментар. У середу міністр фінансів Сергій Марченко заявив у Facebook, що очікує надходження коштів від ЄС «найближчим часом».

Ймовірно, питання кредиту залишатиметься невизначеним щонайменше до парламентських виборів в Угорщині 12 квітня. Орбан, якого вважають найбільш проросійським лідером ЄС, стикається з найсерйознішим викликом за 16 років перебування при владі.

Президент України Володимир Зеленський назвав дії Угорщини шантажем. У своєму дописі в Telegram він заявив, що Україна шукає альтернативу для отримання цих коштів, інакше армія може зіткнутися з нестачею фінансування. Він попередив, що це вплине на виробництво дронів і закупівлю систем ППО.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила Київ, що ЄС надасть кредит «так чи інакше».

Втім, наразі ознак цього немає.

Орбан зробив критику України ключовим елементом своєї передвиборчої кампанії. Навіть у разі його поразки прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий підтримати вето.

Ця ситуація може ускладнити переговори щодо додаткових 30 млрд євро фінансування для України, які ЄС планував залучити від інших країн, зокрема держав «Групи семи», під час зустрічі міністрів фінансів у Вашингтоні у квітні.

Київ також стикається з труднощами у виконанні умов останньої програми МВФ на 8,1 млрд доларів, затвердженої минулого місяця, через політичну напруженість між Зеленським і парламентом. Депутати ще не ухвалили необхідні податкові зміни, що відкрили б шлях до подальших виплат після вже наданих 1,5 млрд доларів.

Хоча час для реформ є до червня, він швидко спливає.

Ситуацію ускладнює небажання деяких союзників по НАТО фінансувати програму закупівлі американської зброї (PURL). За словами посла України при НАТО Альони Гетьманчук, лише кілька країн беруть на себе основні витрати.

Україна оцінює свої потреби у закупівлі американської зброї цього року в 15 млрд доларів.

Загалом у 2026 році Україна потребує 52 млрд доларів зовнішньої допомоги.

Якщо фінансові труднощі збережуться, Україна може зіткнутися з «фінансовою трагедією» вже у квітні, заявив голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев.