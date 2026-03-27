РФ атакувала Дніпропетровщину дронами: п’ятеро поранених, серед них дитина

На Дніпропетровщині внаслідок атак російських безпілотників поранення отримали п’ятеро людей, повідомили в Національній поліції.

У Нікополі вранці окупанти вдарили поблизу п’ятиповерхового житлового будинку в центрі міста. Унаслідок вибуху постраждали 11-річна дівчинка та 50-річна жінка, яку з уламковими пораненнями госпіталізували.

Після 14:00 російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по перехрестю в одному з районів міста. Унаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків віком 45 та 58 років. Також пошкоджено вантажний автомобіль.

У Синельниківському районі вранці ворог атакував Покровську громаду. Там поранення дістав 37-річний чоловік, пошкоджено приватні будинки.

На місцях ударів працюють правоохоронці, які фіксують наслідки обстрілів та збирають речові докази.