Норвегія змінює правила для українських біженців: чоловікам 18–60 років обмежать захист

Уряд Норвегії оголосив про посилення правил для переміщених осіб з України. Згідно з новими змінами, чоловіки віком від 18 до 60 років більше не підпадатимуть під програму колективного захисту.

У Міністерстві юстиції та громадської безпеки заявили, що таке рішення пов’язане зі зростанням кількості прибулих до країни, особливо молодих чоловіків, а також із навантаженням на соціальні служби та житловий фонд.

За словами міністерки юстиції Астрі Аас-Гансен, Норвегія вже прийняла найбільшу кількість українців серед країн Північної Європи, і нові обмеження мають забезпечити більш збалансовану міграційну політику.

Згідно з рішенням, чоловіки цієї вікової категорії зможуть подавати заяви на притулок, однак їх розглядатимуть у загальному порядку, без автоматичного надання тимчасового захисту. При цьому, як зазначається, лише незначна кількість заявників отримує захист на індивідуальній основі.

Обмеження стосуватимуться лише нових заявників і не вплинуть на тих українців, які вже отримали тимчасовий колективний захист у Норвегії.

Водночас передбачено винятки: нові правила не застосовуватимуться до неповнолітніх, чоловіків старше 60 років, осіб, які звільнені або не здатні до військової служби, евакуйованих за медичною програмою, а також чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми.