У Дружківці росіяни зруйнували порцеляновий завод

У прифронтовій Дружківці росіяни зруйнували порцеляновий завод.

Світлинами атакованого підприємства поділилася пресофіцерка 93-ї бригади Холодний Яр, фотографка Ірина Рибакова.

“Колись викладала кілька фото з розбитого порцелянового заводу у Дружківці. Хочу викласти більше світлин. Адже з кожним місяцем доступ до певних місць стає все більш обмеженим, потрапляння до деяких ділянок у Дружківці і її околиць постійно ускладнюються. І не факт, що за кілька місяців містом взагалі можна буде вільно пересуватися”, – написала вона у Facebook.

Дружківський порцелян / Фото facebook.com/iryna.rybakova.7

З 1971 року цей завод був одним із найбільших у галузі та щороку випускав до 25 млн виробів. Там виготовляли сервізи «Гуцулочка», «Кути», «Айдар», випускали декоративні вази тощо.