Netflix запускає фільм, який ставить під сумнів авторство культового фото “Напалмова дівчинка”

Новий документальний фільм Netflix «The Stringer: The Man Who Took the Photo», який виходить 28 листопада, знову відкриває суперечку навколо авторства легендарного знімка «Napalm Girl» — фото, що стало одним із символів жахів війни у В’єтнамі та принесло Пулітцера фотографу Associated Press Ніку Уту, пише Axios.

Фото The Terror of War (Napalm Girl) з автографом Ніка Ута / Фото з artsy.net

Фільм, що вперше був показаний на фестивалі Sundance, стверджує: автором знаменитого кадру міг бути не Ут, а місцевий позаштатний фотограф (стрингер) Нгуєн Тхань Нге. За версією стрічки, він нібито зробив фото, але не отримав авторства через внутрішню політику AP та традиційне недооцінювання роботи місцевих журналістів у західних медіа.

AP і Нік Ут категорично спростовують ці твердження. Представники агентства надали присяжну заяву Ту Піс, колишньої секретарки офісу AP у Сайгоні, яка підтвердила, що Ут повернувся з місця події саме з відомим кадром.

Про що фільм

Документальний проєкт супроводжує журналіста Гарі Найта у пошуках Нге після того, як колишній редактор AP Карл Робінсон висунув скандальне припущення, що знімок зробив не Ут.

У фільмі сам Нге, хворий і літній, каже у розмові з журналістом:

«Я побачив момент і зробив знімок. Це був саме той кадр».

Він додає, що AP нібито дало йому копію фото, яку пізніше порвала його дружина, і що за пів року почув про нагороди, які отримував кадр.

Нгуєн Тхань Нге / Фото Netflix

Реакція колег епохи В’єтнамської війни: «Це вигадка»

Пулітцерівський фотограф Девід Х’юм Кеннерлі, який працював поруч із Утом у ті роки, назвав твердження фільму «абсурдними»:

«Це вигадка. Багато журналістів, які були там, знають: фото зробив Нік. Я не можу повірити, що він прожив би 50 років із брехнею».

Що відомо про оригінальне фото

Знімок «The Terror of War», зроблений 8 червня 1972 року, показує 9-річну Фан Ті Кім Фук, яка голою біжить дорогою, кричачи від болю після того, як південнов’єтнамські літаки помилково скинули напалм на її село.

Фото стало глобальним символом антивоєнного руху та одним із найвпливовіших зображень XX століття.

Розслідування AP та висновки

Associated Press провело власну річну перевірку після того, як дізналося про фільм. За підсумками:

агентство залишає авторство за Ніком Утом;

немає доказів, що фото зробив хтось інший;

але й певні питання залишаються без відповідей — надто багато часу минуло, багато свідків уже немає.

World Press Photo припинила визнавати Ута автором

Організація World Press Photo у травні призупинила підтвердження авторства Ута, заявивши, що технічні ознаки «схиляються» до версії про Нге.

Ут передав авторам фільму заяву, в якій наголосив: фотографію зробив саме він. Фан Ті Кім Фук також неодноразово казала, що вірить Уту.