НБУ презентував пам’ятну срібну монету “Дух Різдва”

Національний банк України презентував нову пам’ятну монету «Дух Різдва», присвячену українським різдвяним традиціям. Про це повідомили в НБУ.

Монету представив голова Нацбанку Андрій Пишний під час передноворічної зустрічі з колективом установи. За його словами, вона символізує родинну єдність, теплоту різдвяного свята та зв’язок поколінь, який зберігається навіть попри війну й розділені відстанню родини.

Монета символізує родинну єдність, теплоту різдвяного свята та зв’язок поколінь / Фото НБУ

Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі срібла 925 проби. Вона оздоблена локальною позолотою та вставкою діаманту. Тираж становитиме до 15 тисяч штук. Продаж монети в інтернет-магазині НБУ та через банки-дистриб’ютори планують розпочати у січні 2026 року.

Реклама