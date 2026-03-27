США знищили лише третину ракетного арсеналу Ірану — Reuters

Сполучені Штати можуть із впевненістю підтвердити знищення лише близько третини ракетного арсеналу Ірану на тлі війни США та Ізраїлю проти країни, яка триває майже місяць. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з даними американської розвідки.

За словами співрозмовників, статус ще приблизно третини ракет залишається невизначеним, однак удари могли пошкодити або знищити їх, а також поховати в підземних тунелях і бункерах.

При цьому, попри значні втрати, Іран зберігає суттєвий ракетний потенціал і може відновити частину пошкоджених або прихованих боєприпасів після завершення бойових дій.

Оцінки розвідки суперечать заявам президента США Дональда Трампа, який раніше стверджував, що в Ірану залишилося «дуже мало ракет».

У Пентагоні зазначили, що з початку війни атаки Ірану ракетами та дронами скоротилися приблизно на 90%, а також було пошкоджено або знищено понад 66% виробничих потужностей, пов’язаних із ракетами, безпілотниками та військовими кораблями.

Водночас американські військові не уточнюють точний обсяг знищеного ракетного та безпілотного потенціалу Ірану.

Ізраїльські військові оцінюють, що до початку війни Іран мав близько 2,5 тисячі балістичних ракет, здатних досягти території Ізраїлю. За їхніми даними, було нейтралізовано близько 70% пускових установок.

Попри удари, Іран продовжує застосовувати озброєння. Зокрема, лише за один день країна випустила 15 балістичних ракет і 11 дронів по Об’єднаних Арабських Еміратах.

Експерти зазначають, що Іран має розгалужену мережу підземних об’єктів, де зберігає ракети та пускові установки, що ускладнює оцінку реального масштабу його арсеналу.