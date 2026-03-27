        ЗМІ: Є два кандидати на посаду головного тренера збірної України

        Віктор Алєксєєв
        27 Березня 2026 16:26
        Сергій Ребров / Фото УАФ
        Національна збірна України не зіграє на чемпіонаті світу 2026 року. Напередодні підопічні Сергія Реброва ганебно програли Швеції (1:3) у півфіналі кваліфікації до ЧС-2026.

        Як стало відомо Sport.ua, контрольний матч проти Албанії (31 березня) стане останнім для Сергія Реброва на чолі «синьо-жовтих». Коуч не продовжуватиме контракт з УАФ.

        На посаду головного тренера національної команди в УАФ розглядають дві кандидатури. Наступником Сергія Реброва може стати Унаї Мельгоса, який нині очолює збірну України U-21, або ж Руслан Ротань, який нині працює у Поліссі та свого часу очолював олімпійську збірну України (U-23).

        Вже у вівторок, 31 березня, національна команда «синьо-жовтих» проведе контрольний матч проти збірної Албанії, яким і завершить березневий збір.

        У фіналі кваліфіцікації до ЧС-2026 зійдуться Швеція та Польща.


