ЗМІ: Є два кандидати на посаду головного тренера збірної України

Національна збірна України не зіграє на чемпіонаті світу 2026 року. Напередодні підопічні Сергія Реброва ганебно програли Швеції (1:3) у півфіналі кваліфікації до ЧС-2026.

Як стало відомо Sport.ua, контрольний матч проти Албанії (31 березня) стане останнім для Сергія Реброва на чолі «синьо-жовтих». Коуч не продовжуватиме контракт з УАФ.

На посаду головного тренера національної команди в УАФ розглядають дві кандидатури. Наступником Сергія Реброва може стати Унаї Мельгоса, який нині очолює збірну України U-21, або ж Руслан Ротань, який нині працює у Поліссі та свого часу очолював олімпійську збірну України (U-23).

Вже у вівторок, 31 березня, національна команда «синьо-жовтих» проведе контрольний матч проти збірної Албанії, яким і завершить березневий збір.

У фіналі кваліфіцікації до ЧС-2026 зійдуться Швеція та Польща.