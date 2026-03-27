Син Трампа став свідком нападу росіянина на дівчину

У Лондоні 23-річного росіянина Матвія Румянцева засудили до чотирьох років ув’язнення за напад на жінку, який відбувався під час відеодзвінка і був помічений сином президента США Дональда Трампа Берроном.

Як встановив суд, напад стався у січні 2025 року. Під час FaceTime-дзвінка Беррон Трамп побачив, як його знайому б’є чоловік, і повідомив про це британську поліцію.

Реклама

Реклама

За даними слідства, Румянцев напав на жінку через ревнощі після того, як вона познайомилася з Трампом у соціальних мережах.

Суд визнав його винним у завданні тілесних ушкоджень і перешкоджанні правосуддю. Водночас його виправдали за іншими обвинуваченнями, зокрема у зґвалтуванні та умисному удушенні.

Румянцев був описаний у суді як “підготовлений боєць” / Фото поліція Лондона

Під час розгляду справи було встановлено, що напад тривав близько години: чоловік неодноразово бив жінку, тягнув її за волосся та не давав звернутися по допомогу. Потерпіла заявила, що в той момент боялася за своє життя.

Після затримання Румянцев намагався уникнути відповідальності, переконуючи жінку відмовитися від обвинувачень.

Суддя зазначив, що обвинувачений не визнав провини та не продемонстрував каяття, а також намагався перекласти відповідальність на потерпілу.

Беррон Трамп виступив ключовим свідком у справі. У повідомленні поліції він описав, що побачив чоловіка без сорочки, після чого камера показала жінку, яку били.

Суд відзначив дії Трампа, наголосивши, що він відповідально повідомив екстрені служби, попри те що перебував у США.