“Фламінго” вдарила по заводу вибухівки в Росії: що відомо

У ніч на 28 березня в кількох регіонах Росії пролунали вибухи та сталися пожежі після атак дронів і ракет. Під ударами опинилися нафтопереробний завод у Ярославлі та підприємство з виробництва вибухівки в Чапаєвську.

За повідомленнями телеграм-каналів КіберБорошно та Кримський вітер, у Ярославлі дрони атакували нафтопереробний завод. Зафіксовано кілька влучань і пожежі щонайменше у трьох зонах, зокрема в районі виробничих установок і резервуарного парку.

Повідомляється, що дрони заходили на ціль з північно-західного напрямку, пролетівши над містом. Моніторингові дані свідчать про масштабне горіння на території підприємства.

У Чапаєвську Самарської області, за даними тих самих джерел, удар було завдано по підприємству, яке займається виробництвом вибухових речовин. Йдеться про можливе застосування ракети типу «Фламінго».

Після влучання у виробничу зону, де відбувається синтез вибухових речовин, зафіксовано потужний вибух. Ударна хвиля вибила вікна та шибки в будівлях поблизу.

Водночас телеграм-канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз повідомляє, що удар міг припасти по промисловому вузлу, де розташовані підприємства «Промсинтез» і «Полімер». Яке саме з них було уражене, точно не встановлено.

За офіційною інформацією місцевої влади, постраждалих і пошкоджень житлової інфраструктури немає.

Також повідомлялося про вибухи в інших регіонах Росії, зокрема у Смоленській області, Підмосков’ї, Ленінградській і Ростовській областях. Окремо надходили повідомлення про удар по електропідстанції поблизу Феодосії в окупованому Криму, де після вибухів спостерігалися пожежі та перебої з електропостачанням.