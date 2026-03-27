У Росії повторно атаковані два порти у Ленінградській області та хімічне підприємство у Череповці

У ніч на 27 березня у Ленінградській області РФ повідомляли про вибухи та пожежі в районах портів Усть-Луга та Приморськ. Також згодом з’явилася інформація про удари по хімічному заводу у Череповці.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

Уночі місцеві жителі бачили заграву від пожежі, яку було видно з Виборга, і повідомляли про вибухи в районі портів. Згодом уточнювалося, що під ударом перебувають порти Приморськ і Усть-Луга. Повідомлялося про численні вибухи та нові спалахи в цих районах.

Окремо вночі повідомлялося про вибухи у Череповці, де, за даними місцевих, атаковано промислові об’єкти, зокрема підприємство «Апатит» (Череповецький хімічний кластер групи “ФосАгро”). Губернатор Волгоградської області заявив про вісім влучань по промисловому майданчику у Череповці. Також з’являлася інформація про пожежу на території “Северсталі”.