        Уночі під атакою дронів опинився один із найбільших НПЗ у Ленінградській області РФ

        Галина Шподарева
        26 Березня 2026 07:48
        читать на русском →
        Заграва у районі Кіришського НПЗ / Фото: Exilenova+
        У ніч на 26 березня у місті Кіриші Ленінградської області ударні БпЛА атакували промзону Кіришського НПЗ.

        Про це пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

        За словами губернатора Олександра Дрозденка, понад 20 БпЛА збили над Ленінградською областю, а саме над Кіришським районом. Є пошкодження в промисловій зоні.

        За інформацією місцевих жителів, у Кіришах під атакою опинився НПЗ “Кінеф”.

        “Кіришінефтеоргсинтез” (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону та один із найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут і нафтохімію.

        Українські дрони вже намагалися атакувати завод у березні 2024 року, у березні 2025 року, а також атакували в ніч на 4 жовтня 2025 року.


