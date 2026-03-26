Уночі під атакою дронів опинився один із найбільших НПЗ у Ленінградській області РФ

У ніч на 26 березня у місті Кіриші Ленінградської області ударні БпЛА атакували промзону Кіришського НПЗ.

Про це пишуть Telegram-канали Astra та Exilenova+.

За словами губернатора Олександра Дрозденка, понад 20 БпЛА збили над Ленінградською областю, а саме над Кіришським районом. Є пошкодження в промисловій зоні.

За інформацією місцевих жителів, у Кіришах під атакою опинився НПЗ “Кінеф”.

“Кіришінефтеоргсинтез” (КІНЕФ) — найбільший нафтопереробний завод регіону та один із найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут і нафтохімію.

Українські дрони вже намагалися атакувати завод у березні 2024 року, у березні 2025 року, а також атакували в ніч на 4 жовтня 2025 року.